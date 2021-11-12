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«АвтоВАЗ» приостановил производство в Тольятти из‑за нехватки электронных компонентов

Семён Гудошников
Сегодня в 10:48

«АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей на всех сборочных линиях в Тольятти. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на сообщение профсоюзной организации предприятия. В группе профсоюза во «ВКонтакте» тоже опубликована эта информация.

В документе говорится, что для работников, занятых выпуском автомобилей, с 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней зарплаты. Приостановка производства связана с отсутствием электронных компонентов.

Завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta другие компоненты, продолжает работать в нормальном режиме.

По информации «Автостата», сборочные линии «АвтоВАЗа» приостанавливаются с июня 2021 года. Это связано с проблемами в поставках электроники от компании «Роберт Бош Самара». А та, в свою очередь, испытывает сложности в работе с поставщиками.

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