«Коммерсант»: данные 500 000 россиян, купивших поддельные справки о вакцинации, выставили на продажу

На теневых форумах и в телеграм-каналах появились на продажу базы данных россиян, якобы купивших поддельные справки о вакцинации. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание связалось с одним из продавцов, и тот заявил, что база из 1 тыс. строк стоит 120 долларов (около 8,5 тыс. рублей). Она содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и информацию о получении сертификата.

Владелец телеграм-канала «Глаз бога» Евгений Антипов утверждает, что в самой большой базе собрана персональная информация более полумиллиона россиян. В базах, по его словам, есть также данные ОМС граждан, а купить информацию об одном человеке можно за 30-40 рублей.

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский говорит, что пока предлагаемые данные ограничены Московским регионом. По мнению Антипова, сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку.

Эксперты считают, что базы могут использоваться для шантажа. Поскольку ответственность за создание поддельных QR-кодов предлагается увеличить до уголовной, возможно, мошенники будут звонить россиянам и говорить, что на их имя оформлен поддельный QR-код, и требовать деньги за прекращение дела. Кроме того, злоумышленники могут предлагать услуги по удалению персональных данных из базы.

Покупка поддельного сертификата о вакцинации влечет уголовную ответственность по части 3 статьи 327 УК. Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.