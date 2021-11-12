перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Коммерсант»: данные 500 000 россиян, купивших поддельные справки о вакцинации, выставили на продажу 10:21
Опасная любовь и 18-летняя девушка-киллер в новом трейлере третьего сезона «Ханны» 9:59
Хмыров выпустил новый альбом «Травма» 9:37
Основателя правозащитного проекта Gulagu.net повторно объявили в обыск 9:32
«Яндекс.Музыка»
Алмо выпустил новый альбом «Нормальная музыка» 8:52
Бруно Марс и Андерсон Пак опубликовали первый альбом совместного проекта Silk Sonic 1:54
Ученый обнаружил летящий к Земле астероид. Он может быть потенциально опасен 1:04
Экс-участница «Лемондэй» Юлия Накарякова выпустила альбом «Дураки» 0:20
Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в фильме «Чемпионы» — полнометражной адаптации сериала 1960-х Вчера в 23:40
Netflix/YouTube
Netflix показал трейлер документального сериала Дэвида Финчера «Voir» Вчера в 23:01
Сборная России по футболу обыграла Кипр со счетом 6:0. Это крупнейшая победа команды с 2019 года Вчера в 22:40
Бот на «Госуслугах» отговаривал пользователей от вакцинации. В Минцифры заявили о кибератаке на сайт Вчера в 22:06
Умерла актриса Валентина Малявина. Ей было 80 лет Вчера в 21:24
Режиссер Сарик Андреасян предложил запретить в России показ украинских фильмов и сериалов Вчера в 21:17
Иск о ликвидации «Мемориала»*, тизер нового «Аббатства Даунтон» и другие новости дня
Вчера в 20:56 дайджест
Ночной клуб в Глазго запустит технологию, которая превращает танцы в энергию Вчера в 20:55
На чемпионате Европы по BMX-фристайлу Россию представят шесть спортсменов Вчера в 19:44
Сильвестр Сталлоне рассказал, как едва не умер на съемках «Рокки-4» Вчера в 19:38
Парламент Латвии поддержал запрет публичной демонстрации георгиевской ленточки Вчера в 19:10
Вышел официальный трейлер «Руки бога» — самого личного фильма Паоло Соррентино Вчера в 19:07
Отключить рекламу

«Коммерсант»: данные 500 000 россиян, купивших поддельные справки о вакцинации, выставили на продажу

Семён Гудошников
Сегодня в 10:21

На теневых форумах и в телеграм-каналах появились на продажу базы данных россиян, якобы купивших поддельные справки о вакцинации. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание связалось с одним из продавцов, и тот заявил, что база из 1 тыс. строк стоит 120 долларов (около 8,5 тыс. рублей). Она содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и информацию о получении сертификата.

Владелец телеграм-канала «Глаз бога» Евгений Антипов утверждает, что в самой большой базе собрана персональная информация более полумиллиона россиян. В базах, по его словам, есть также данные ОМС граждан, а купить информацию об одном человеке можно за 30-40 рублей.

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский говорит, что пока предлагаемые данные ограничены Московским регионом. По мнению Антипова, сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку.

Эксперты считают, что базы могут использоваться для шантажа. Поскольку ответственность за создание поддельных QR-кодов предлагается увеличить до уголовной, возможно, мошенники будут звонить россиянам и говорить, что на их имя оформлен поддельный QR-код, и требовать деньги за прекращение дела. Кроме того, злоумышленники могут предлагать услуги по удалению персональных данных из базы.

Покупка поддельного сертификата о вакцинации влечет уголовную ответственность по части 3 статьи 327 УК. Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Люди
Евгений Антипов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить