Опасная любовь и 18-летняя девушка-киллер в новом трейлере третьего сезона «Ханны»

Из трейлера зрители узнают, что у главной героини появился возлюбленный. Однако их отношения могут быть опасны, потому что за ними охотятся члены опасного правительственного агентства Utrax.

Вышел новый трейлер третьего сезона «Ханны» — боевика от Prime Video про 18-летнюю девушку-киллера. Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале стриминговой платформы.

Сериал рассказывает о 18-летней девушке по имени Ханна, которая выросла в лесу. Вдали от цивилизации старый солдат и наемник Эрик выучил ее всем возможным методам выживания, и Ханна стала опытным киллером. Теперь она мечтает узнать тайну своего происхождения.

В новом сезоне к главной героине присоединится Марисса Виглер — бывший агент ЦРУ, которая привыкла ни перед чем не останавливаться. Вместе они будут противостоять компании Utrax.

Ханну играет Эсме Крид-Майлс. Она снималась в фильмах «Жизнь в пруду», «Темная река» и «Мистер Одиночество». Также в ролях Мирей Инос, Юэль Киннаман, Ане Роуз Дейли, Дермот Малруни и другие.

«Путешествие будет масштабнее и круче, чем раньше… В этом году все живет в гораздо большем объеме, и зрителям будет интересно увидеть следующую главу истории», — сказал исполнительный продюсер Том Коан о третьем сезоне.

Все шесть серий нового сезона «Ханны» выйдут на платформе Prime Video 24 ноября.