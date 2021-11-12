Ученый обнаружил летящий к Земле астероид. Он может быть потенциально опасен

Сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Еленин обнаружил неизвестный астероид, летящий навстречу Земле. Об этом сообщил инстаграм-аккаунт научной организации.

Открытие было сделано с помощью телескопа АС-32 Абастуманской обсерватории. Астероиду присвоили предварительной обозначение 2021 UL17. В данный момент он находится на расстоянии 18 млн километров от Земли.

В институте отметили, что астероид «видим как слабый объект 20-1 звездной величины». В данный момент специалисты занимаются уточнением траектории движения 2021 UL17. Астероид ученые описали как «потенциально опасный объект».

Чтобы оценить удаленность этого небесного тела от планеты, РИА «Новости» предлагает сравнить расстояние от него с расстоянием до Луны. Последнее составляет 380 тыс. километров.

За свою научную карьеру Леонид Еленин обнаружил уже 14 подобных движущихся к земле астероидов, добавили в ИМП имени Келдыша. 40-летний астроном известен более всего как открыватель кометы C/2010 X1 — первой за 20 лет, найденной российским специалистом.