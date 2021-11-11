Режиссер Сарик Андреасян предложил запретить в России показ украинских фильмов и сериалов

Режиссер Сарик Андреасян, известный по лентам «Служебный роман. Наше время», «Мамы» и «Беременный», предложил в разговоре с «Газетой.ru» запретить показывать в России фильмы и сериалы украинского производства.

По мнению кинематографиста, такая мера стала бы справедливым ответом на включение некоторых российских проектов в «черные списки» на Украине. Речь идет, вероятно, в том числе о запрете проката комедии «Ржевский против Наполеона».

«Считаю, что это абсолютная клоунада. На мой взгляд, если наш контент запрещают на Украине, а это уже происходит давно, то и нам нужно запретить музыкальные коллективы, фильмы и сериалы, произведенные Украиной. Я не понимаю, почему Россия должна терпеть такое отношение к себе», — сказал Андреасян.

Комедия «Ржевский против Наполеона» вышла в 2012 году, ее снял Марюс Вайсберг. Одну из главных ролей в картине исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Другую же — актер Юрий Гальцев.

Именно участие Гальцева считается предполагаемой причиной запрета проката ленты. Гальцев включен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.