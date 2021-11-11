Ночной клуб в Глазго запустит технологию, которая превращает танцы в энергию

В шотландском клубе SWG3 в Глазго начнут тестировать технологию Bodyheat, которая превращает в возобновляемую энергию тепло от танцующих людей. Систему планируют установить в 2022 году, сообщает Би-би-си.

Технологию представила компания TownRock Energy. По словам ее основателя Дэвида Таунсенда, она работает как холодильник — тепловой насос «перемещает горячий воздух из клуба в несколько скважин, которые заряжаются по принципу тепловой батареи».