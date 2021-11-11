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Ночной клуб в Глазго запустит технологию, которая превращает танцы в энергию

Виктория Шанина
Сегодня в 20:55

В шотландском клубе SWG3 в Глазго начнут тестировать технологию Bodyheat, которая превращает в возобновляемую энергию тепло от танцующих людей. Систему планируют установить в 2022 году, сообщает Би-би-си.

Технологию представила компания TownRock Energy. По словам ее основателя Дэвида Таунсенда, она работает как холодильник — тепловой насос «перемещает горячий воздух из клуба в несколько скважин, которые заряжаются по принципу тепловой батареи».

Полученная энергия пойдет на отопление или охлаждение клуба, что снизит его энергопотребление. Если эксперимент пройдет успешно, технологию начнут применять повсеместно. По оценкам экспертов, это поможет сократить выбросы углекислого газа на 70 тонн в год.

«Мы очень хотим выйти на мировой рынок. Мы хотим, чтобы клубы из разных городов соревновались за звание самого экологичного, чтобы это помогало им привлечь больше клиентов. Потому что современное поколение тусовщиков хорошо разбирается в проблеме изменения климата», — сказал Таунсенд в интервью для Би-би-си.

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