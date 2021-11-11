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Сильвестр Сталлоне рассказал, как едва не умер на съемках «Рокки 4»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:38

Актер Сильвестр Сталлоне рассказал в интервью для документального фильма «Создание „Рокки против Драго“» о том, как едва не умер во время съемок четвертой части франшизы о Рокки Бальбоа.

Артист признался, что попал в реанимацию после работы над сценой боя между его персонажем и героем Дольфа Лундгрена. В ходе съемок Сталлоне, по его словам, получил серьезную травму. Из‑за нее его пришлось транспортировать из Калифорнии в Канаду.

«Лундгрен стер меня в порошок. И я не почувствовал это в момент съемки, но позже той ночью мое сердце начало биться сильнее. Мое кровяное давление поднялось до 260, и я собирался поговорить с ангелами», — поделился актер.

Сталлоне добавил, что о событиях той ночи он почти ничего не помнит. Он очнулся уже в самолете под наблюдением сотрудников скорой помощи. «Я был в реанимации, окруженный нянечками, а затем мне пришлось вернуться и закончить бой», — сказал артист.

Из‑за госпитализации Сталлоне съемочный процесс прервали, но ненадолго. Актер находился под наблюдением врачей в течение четырех дней, а затем вновь приступил к работе.

Первый фильм «Рокки» вышел в 1976 году и рассказал историю боксера Рокки Бальбоа. У картины было пять продолжений, последнее появилось в 2006 году. Кроме того, у франшизы есть спин-офф-серия, главным героем которой стал сын боксера Аполло Крида.

В 2022 году состоится премьера ленты «Крид 3». Сталлоне не принял в ней участия. В 2019 году он заявил, что предпочел бы сняться в новой картине о Рокки Бальбоа. У актера есть задумка проекта, однако будет ли она реализована, неясно.

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