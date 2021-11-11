Okko и N+1 представили сериал о торговле персональными данными в интернете «Ничего личного»

Видеосервис Okko и научно-популярное издание N+1 представили документальный сериал о нерегулируемом рынке персональных данных в интернете «Ничего личного». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Проект посвящен теневой продаже информации о пользователях, травле в сети, виртуальному сексу, смерти и другим сторонам жизни человека, которые получили интернет-измерение. «Конфиденциальность в сети — это миф», — говорят создатели сериала.

Андрей Коняев, издатель N+1, кандидат физико-математических наук, соавтор программы о науке «На пальцах» на «Эхо Москвы» так описывает замысел картины: «Мне давно хотелось сделать документальную историю о том, что у нашей с вами жизни теперь есть цифровое измерение. Его мы как будто сильно недооцениваем. Не до конца понимаем, насколько оно влияет на нас, управляет нами — и в жизни, и в размножении, и в смерти».

Всего доступны 9 серий по 20 минут каждая. Они бесплатны для обладателей подписок Okko «Оптимум», «Премиум» и «СберПрайм».