Конкурс документального кино Show Rus! открыл прием заявок

Конкурс российского документального кино Show Rus! объявил о приеме заявок на участие в этом году. Главная тема уже второго конкурса — современная жизнь в России. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Заявки принимаются до 28 декабря, а представленные работы должны быть не старше 1 сентября 2018 года. На первый конкурс Show Rus! в 2020 году было подано 263 заявки.

Членами жюри выступят обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова, режиссер-документалист Денис Шабаев и худрук Центра им. Мейерхольда Дмитрий Волкострелов.

По итогам конкурса члены жюри выберут победителей в номинациях «Лучший полнометражный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший дебют» и «Специальное упоминание жюри». Победителей наградят денежными призами.

Конкурсная программа Show Rus! будет показана в рамках фестиваля американского документального кино Show US!. Ежегодный ивент демонстрирует разные аспекты американской культуры и общества.

Show Rus! ставит своей задачей показать современную российскую жизнь через оптику нового документального кино. «Это свежий взгляд на Россию, который выходит за привычные рамки, с интересом анализирует наше время и внимательно рассматривает истории соотечественников», — рассказали организаторы.

Конкурс проводится арт-объединением CoolConnections при поддержке Московской школы кино и посольства США.

В прошлом году экспертное жюри отобрало фильмы «Секретарь по идеологии», «Ничего личного», «Переходный возраст» и «Северный ветер бывает теплым». Показы фильмов-победителей прошли в веб-кинотеатре Cool Play.