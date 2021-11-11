перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Music Media Dome пройдет чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Россию представят шесть спортсменов 19:44
Сильвестр Сталлоне рассказал, как едва не умер на съемках «Рокки 4» 19:38
Парламент Латвии поддержал запрет публичной демонстрации георгиевской ленточки 19:10
Вышел официальный трейлер «Руки бога» — самого личного фильма Паоло Соррентино 19:07
Мяч Уилсон из фильма «Изгой» продали на аукционе за 311 тыс. долларов 18:53
«Это просто GTA III под свежим слоем краски»: первые отзывы на ремастер культовой серии 18:30
Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках сериала «Нарушители» 18:20
Правозащитный центр «Мемориал»/Facebook
Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Международного мемориала»* 18:16
В правительстве обсуждают отказ от строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург 17:58
В Москве арестовали преподавателя ВШЭ из‑за обвинений в растлении несовершеннолетних 17:35
Конкурс документального кино Show Rus! открыл прием заявок 17:22
Coca-Cola хочет запретить газировку Fantola от производителя «Напитков из Черноголовки» 17:17
«вДудь»/YouTube
Дудь, Собчак и Варламов возглавили рейтинг доверия россиян к блогерам 17:16
В Риге появился «Айсберг коррупции». Он должен был простоять месяц, но за неделю пожелтел и уплыл 16:48
Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили ущерб в размере 129 млн рублей 16:47
Okko и N + 1 представили сериал о торговле персональными данными в интернете «Ничего личного» 16:33
Москвичка обвинила таксиста в домогательствах и просмотре порно за рулем 16:32
Жириновский подал в суд на «Дождь»* и журналиста Давлетгильдеева из‑за обвинений в домогательствах 16:07
9to5Mac/YouTube
Пользователи Apple смогут назначать тех, кто получит доступ к данным после их смерти 15:45
«Художественный» в честь своего дня рождения собирает воспоминания гостей о кинотеатре 15:42
Отключить рекламу

Конкурс документального кино Show Rus! открыл прием заявок

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:22

Конкурс российского документального кино Show Rus! объявил о приеме заявок на участие в этом году. Главная тема уже второго конкурса — современная жизнь в России. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Заявки принимаются до 28 декабря, а представленные работы должны быть не старше 1 сентября 2018 года. На первый конкурс Show Rus! в 2020 году было подано 263 заявки.

Членами жюри выступят обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова, режиссер-документалист Денис Шабаев и худрук Центра им. Мейерхольда Дмитрий Волкострелов.

По итогам конкурса члены жюри выберут победителей в номинациях «Лучший полнометражный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший дебют» и «Специальное упоминание жюри». Победителей наградят денежными призами.

Конкурсная программа Show Rus! будет показана в рамках фестиваля американского документального кино Show US!. Ежегодный ивент демонстрирует разные аспекты американской культуры и общества.

Show Rus! ставит своей задачей показать современную российскую жизнь через оптику нового документального кино. «Это свежий взгляд на Россию, который выходит за привычные рамки, с интересом анализирует наше время и внимательно рассматривает истории соотечественников», — рассказали организаторы.

Конкурс проводится арт-объединением CoolConnections при поддержке Московской школы кино и посольства США.

В прошлом году экспертное жюри отобрало фильмы «Секретарь по идеологии», «Ничего личного», «Переходный возраст» и «Северный ветер бывает теплым». Показы фильмов-победителей прошли в веб-кинотеатре Cool Play.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
комедия
Друг на продажу
Отдающая эстээсовщиной комедия о женихе на прокат

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Лариса Малюкова
Денис Шабаев
Дмитрий Волкострелов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить