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Пользователи Apple смогут назначать тех, кто получит доступ к данным после их смерти

Денис Ламехов
Сегодня в 15:45

Apple запустила функцию под названием Digital Legacy (в переводе с английского «цифровое наследие»). Она позволяет пользователю выбирать тех, кто получит доступ к данным после его смерти. Об этом сообщает The Verge.

Нововведение доступно в бета-версии iOS 15.2. Владельцы iPhone, iPad и Mac смогут создать специальный пароль и выбрать пять контактов, которые получат доступ к личной информации и хранилищу iCloud — в том числе к фото, документам и покупкам. Чтобы активировать функцию, «наследник» должен предоставить Apple свидетельство о смерти владельца учетной записи.

The Verge отмечает, что эта процедура значительно проще, чем существовавшая ранее. Тогда доступ к данным умершего можно было получить только с помощью суда. Однако регламенты Apple были устроены так, что даже судебное решение не гарантировало доступ к iCloud.

После тестирования компания обнародует нововведение для всех пользователей. Сроки релиза и поколение iOS, в котором возможность будет доступна, не называются.

Возможности наследования данных уже есть у Facebook и Google. В первом случае «наследник» не получает доступа к сообщениям, но может менять фото профиля и обложки, а также принимать новые заявки на добавление в друзья. Во втором случае создатели сервиса не связывают его со смертью напрямую — доступ переходит к другому человеку после периода неактивности в аккаунте, а сама функция носит название «На всякий случай».

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