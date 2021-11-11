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«ВКонтакте» отпразднует юбилей Достоевского показом спектакля, квестом и разделом с видео

Денис Ламехов
Сегодня в 11:18

Социальная сеть «ВКонтакте» отпразднует 200-летний юбилей Федора Достоевского. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Сегодня, 11 ноября, в 20:00 на платформе покажут спектакль «Достоевская. Сны Анны» московского театра МОСТ. В центре сюжета — жизнь второй жены Достоевского, Анны Григорьевны, во многом способствовавшей написанию и выходу его произведений. Спектакль поставлен по ее книге воспоминаний. Увидеть постановку можно будет в сообществе «Культура Вконтакте» — запись останется в свободном доступе до 15 ноября.

Пользователи смогут присоединиться к квесту по произведениям и биографии писателя в специальном приложении. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, Саратова, Самары, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени, Екатеринбурга и Воронежа получат возможность выполнить задания в офлайне — в библиотеках и книжных магазинах. Среди призов — предоставленная сервисом «ЛитРес» мобильная библиотека, подарки от магазинов «Читай-город» и «Буквоед», наборы книг и мерч.

В разеделе «Видео» появилась специальная подборка. В нее вошли лекции, фильмы и сериалы о жизни Достоевского, а также спектакли по его произведениям. Среди участников — Александринский театр, театры «Санкт-Петербург Опера», «Балет Москва» и другие.

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