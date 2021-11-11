Количество самозанятых выросло в России с начала года в 2,4 раза, а оборот их платежей — в 3,9 раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование «СберУслуг» и «ЮKassa».

Число оплаченных заказов у самозанятых увеличилось в январе–октябре 2021 года в 3,6 раз, количество платящих клиентов — в 3,3 раза, а средний чек вырос на 8% — до 1235 рублей.

Самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые оказывают образовательные услуги: проводят консультации, продают мастер-классы или доступ к контенту. На эту категорию приходится 66% от общего оборота. На втором месте — изготовление и продажа аксессуаров, сувенирной продукции и товаров для хобби (11%), на третьем — одежда и обувь (7%).

Самый высокий средний чек — у самозанятых, торгующих строительными изделиями и материалами (13 тыс. рублей). За ними идут ортопедические товары (3,7 тыс. рублей), а также спортивные и туристические товары (3,6 тыс. рублей).

Заметней всего продажи выросли у самозанятых в сфере строительства — в 57 раз. В 29 раз у тех, кто сдает в аренду помещения, в 18 раз — у специалистов в создании и продаже программного обеспечения.

Для исследования аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимали через «ЮKassa» в 2020 и 2021 годах, а также о количестве пользователей, зарегистрированных в различных профессиональных сегментах на «СберУслугах».

По данным Федеральной налоговой службы, к августу 2021 года число самозанятых в России превысило 2,7 млн. С начала действия специального налогового режима в январе 2019 года они получили доход на общую сумму более 525 млрд рублей. Эксперты Frank RG оценивают, что к 2024 году в России количество самозанятых вырастет до 8,6 млн.