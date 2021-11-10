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Spotify рассказал, какую музыку слушают поклонники Гриффиндора и других факультетов Хогвартса 22:45
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Spotify рассказал, какую музыку слушают поклонники Гриффиндора и других факультетов Хогвартса

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:45

Стриминговый сервис Spotify к 20-летию со дня выхода первого фильма кинофраншизы о Гарри Поттере проанализировал данные о музыке, которую слушают поклонники книг Джоан Роулинг и их экранизаций. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты Spotify выяснили, какие песни чаще всего слушают фанаты четырех факультетов школы магии и волшебства Хогвартс. Оказалось, что Гарри Стайлза любят сторонники Гриффиндора и Пуффендуя, а Билли Айлиш — Слизерина и Когтеврана.

Пользователи, симпатизирующие Гриффиндору, отмечают треки «Everybody Talks» Neon Trees, «Centuries» Fall Out Boy» и «Kiwi» Гарри Стайлза. Пуффендуйцы включают в свои плейлисты «Golden» все того же Стайлза, «Yellow» Coldplay и «Ophelia» The Lumineers.

Слизеринцы любят песни «Daddy Issues» The Neighbourhood, «You should see me in a crown» Билли Айлиш и «Why’d You Only Call Me When You’re High?» Arctic Monkeys. А когтевранцы слушают «Sweater Weather» The Neighbourhood, «Are You Bored Yet?» Wallows и «Ocean eyes» Айлиш.

Больше всего на платформе размещено плейлистов, посвященных Слизерину и Пуффендую. А вот факультет самого Гарри Поттера пользуется меньшей популярностью: его поклонники создали на Spotify меньше всего списков.

Нередко, как рассказали в Spotify, пользователи создают плейлисты, посвященные отдельным персонажам любимой истории. Самым популярным героем является Драко Малфой, на втором месте — Фред Уизли, на третьем — Волан-де-Морт.

При этом треками, которые вызывают больше всего ассоциаций с Хогвартсом, оказались «Runaway» Aurora, «Welcome Home, Son» Radial Face и «Arcade» Duncan Lawrence. А самым любимым оригинальным саундтреком из фильмов о Поттере стал «Hedwig’s Theme».

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