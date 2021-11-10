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Николь Кидман и Хавьер Бардем в образах звезд ситкома «Я люблю Люси» в трейлере ленты «Быть Рикардо»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:09

В сети появился трейлер фильма «Быть Рикардо», главные роли в котором сыграли Николь Кидман и Хавьер Бардем. Ленту снял голливудский сценарист Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой», «Большая игра»), она выйдет на Prime Video 21 декабря.

Картина расскажет о комедийной актрисе Люсиль Болл, звезде ситкома «Я люблю Люси», и ее непростых отношениях с мужем Деси Арнасом на фоне обвинений в мошенничестве и подозрений в связях с коммунистами.

Кидман сыграет Болл, а Бардем — ее супруга. Помимо них, в фильме снялись Нина Арианда и Дж. К. Симмонс. Они исполнили роли Вивиан Вэнс и Уильяма Фроули, других знаменитых актеров 1950-1960-х годов. Также в актерском составе проект — Джейк Лейси, Алия Шаукат и Тони Хейл.

«Соркин запечатлел суть того времени в их жизни так хорошо. Он запечатлел сердце моей матери, моего отца, их отношения. И Николь Кидман стала душой моей матери. Она проникла в ее голову. Она очень глубоко вникла в свою роль, это видно. И я верила всему, что она говорила. Хавьер Бардем, он действительно не выглядит так, как мой отец. Но у него есть все, что было у папы. Его остроумие, его обаяние, его ямочки на щеках, его музыкальность, его сила и упорство», — сказала Люси Арнас, дочь Болл и Арнаса.

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