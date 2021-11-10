В Великобритании нашли кассету с неизданной песней, которую записали участники The Beatles

В Великобритании обнаружили аудиокассету с записью песни, созданной при участии музыкантов легендарной группы The Beatles — Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Об этом сообщило издание Evening Standard.

Песню под названием «Radhe Shaam» написал композитор Суреш Джоши. Он записал ее вместе с гитаристом и барабанщиком The Beatles в 1968 году. Однако композиция так и не вышла официально, поскольку все музыканты занялись другими проектами.

Кассета с редкой записью с тех пор хранилась дома у Джоши в Бирмингеме. Артист нашел ее случайно на чердаке во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. Впервые публика смогла услышать трек в музее The Beatles в Ливерпуле.

Джоши рассчитывает опубликовать 53-летний сингл в сети позднее. Когда именно это случится, неизвестно. Ринго Старр пока никак не прокомментировал релиз. Джордж Харрисон скончался почти 20 лет назад, 29 ноября 2001 года.