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В репертуаре «Современника» появится опера «Птица Феликс»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:28

24 и 25 ноября в 19.00 на Основной сцене театра «Современник» состоится премьера спектакля «Птица Феликс», вдохновленного судьбой рода Юсуповых. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Это первая постановка современной оперы Александра Маноцкова. В ее основе лежит несколько эпизодов из жизни дворянского рода Юсуповых, окутанного многочисленными легендами.

«Уцелевшее наследие Юсуповых и сегодня не дает покоя многим. Стремление прикоснуться к противоречивой, но невероятно манкой энергии этой семьи дало импульс для рождения балансирующего на тонкой грани между реальностью и фантазией спектакля „Птица Феликс“», — отмечают в «Современнике».

В спектакле задействованы артисты Степан Азарян, Анатолий Кормановский, Анастасия Кутявина, Марина Лебедева, Илья Лыков, Татьяна Лялина, Михаил Маневич, Рашид Незаметдинов, Глеб Осипов, Евгений Павлов, Полина Пахомова, Гоша Токаев, Ксения Чигина.

Режиссером-постановщиком выступил Олег Глушков, автором идеи — Павел Каплевич, хореографом и костюмером — Олег Глушков, композитором — Александр Маноцков, сценографом — Маша Левина, музыкальным руководителем — Татьяна Бурель, а художником по свету — Иван Виноградов. В основу «Птицы Феликса» легла пьеса Михаила Чевеги.

Стоимость билетов от 1500 до 8000 рублей.

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