Beach House поделили новый альбом на четыре главы. Первая уже вышла, а последнюю выпустят в феврале

Американский дуэт Beach House выпустил первую главу из нового альбома «Once Twice Melody». В релизе четыре песни, а всего на пластинке их будет 18.

Первая по счету композиция с таким же названием, как и у пластинки, а следом за ней идут еще три — «Superstar», «Pink Funeral» и «Through Me». Вторая глава выйдет 8 декабря, третья — 19 января.