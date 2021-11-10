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HBO опубликовал трейлер фильма «Jagged». Он посвящен Аланис Мориссетт

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:52

HBO опубликовал трейлер документального фильма «Jagged», посвященного певице Аланис Мориссетт и ее сверхуспешном альбоме 1995 года «Jagged Little Pill». Картина выйдет на телеканале и на стриминговом канале HBO Max 18 ноября.

Картину сняла режиссер Элисон Клейман, известная по фильмам «Ай Вэйвэй: Никогда не жаль» и «Примите свои таблетки». Она рассказала историю артистки, которая в 21 год стала музыкальной суперзвездой.

«Благодаря ее абсолютному упорству, неопытности и эмоциональной честности, которые откликнулись в сердцах миллионов, Мориссетт смогла выйти на первое место, перевернув с ног на голову рок-индустрию, в которой доминируют мужчины», — отметило издание Collider.

Проект спродюсировал Билл Симмонс, известный по документальным проектам «Андрэ Гигант» и «Дети шоу-бизнеса». Впервые ленту показали на Международном кинофестивале в Торонто, на нем ее увидела сама Мориссетт. Она осталась недовольна картиной.

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