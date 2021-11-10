HBO опубликовал трейлер фильма «Jagged». Он посвящен Аланис Мориссетт

HBO опубликовал трейлер документального фильма «Jagged», посвященного певице Аланис Мориссетт и ее сверхуспешном альбоме 1995 года «Jagged Little Pill». Картина выйдет на телеканале и на стриминговом канале HBO Max 18 ноября.

Картину сняла режиссер Элисон Клейман, известная по фильмам «Ай Вэйвэй: Никогда не жаль» и «Примите свои таблетки». Она рассказала историю артистки, которая в 21 год стала музыкальной суперзвездой.