HBO опубликовал трейлер фильма «Jagged». Он посвящен Аланис Мориссетт

HBO опубликовал трейлер документального фильма «Jagged», посвященного певице Аланис Мориссетт и ее сверхуспешном альбоме 1995 года «Jagged Little Pill». Картина выйдет на телеканале и на стриминговом канале HBO Max 18 ноября.
Картину сняла режиссер Элисон Клейман, известная по фильмам «Ай Вэйвэй: Никогда не жаль» и «Примите свои таблетки». Она рассказала историю артистки, которая в 21 год стала музыкальной суперзвездой.
«Благодаря ее абсолютному упорству, неопытности и эмоциональной честности, которые откликнулись в сердцах миллионов, Мориссетт смогла выйти на первое место, перевернув с ног на голову рок-индустрию, в которой доминируют мужчины», — отметило издание Collider.
Проект спродюсировал Билл Симмонс, известный по документальным проектам «Андрэ Гигант» и «Дети шоу-бизнеса». Впервые ленту показали на Международном кинофестивале в Торонто, на нем ее увидела сама Мориссетт. Она осталась недовольна картиной.