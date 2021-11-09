Instagram запустит платную подписку на эксклюзивный контент блогеров

Социальная сеть Instagram запустит платную подписку. Ее стоимость уже появилась на странице приложения в AppStore. На это обратил внимание TechCrunch.

Предполагается, что сервис представит четыре вида подписок. В США они будут стоить от 0,99 до 4,99 доллара. В России у всех предложений будет одна цена, она составит 99 рублей.

Чем будут отличаться типы подписок, пока неясно. TechCrunch считает, что соцсеть может заимствовать принцип Patreon и OnlyFans и предоставлять платным подписчикам эксклюзивные материалы.

В частности, сторис для платных подписчиков будут помечать фиолетовой звездочкой. Их смогут посмотреть только владельцы аккаунтов, заплатившие за эксклюзивный контент. Сделать скриншоты таких постов будет невозможно, рассказал разработчик Алессандро Палуцци.

«Возможность подписаться на какой‑то эксклюзивный контент на самом деле кажется более приятной для пользователя, чем просмотр рекламы», — объяснял желание запустить платные опции глава Instagram Адам Моссери в мае.