ВЦИОМ рассказал, как россияне читают научпоп. Больше всего им интересны астрономия и космос

Фонд ВЦИОМ и премия «Просветитель» провели исследование о потреблении научно-популярного контента. Они выяснили, что россияне больше всего интересуются астрономией, космосом и медициной. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы доклада.

Исследование показало, что большинство людей смотрят научные телепрограммы и интервью по телевидению (69%). Свыше половины опрошенных также получают знания из социальных сетей (59%) и каналов блогеров (53%). Книги изучают 55% респондентов.

При этом аудитория не всегда может отличить научно-популярную литературу от просто популярных или околонаучных изданий. Многие читатели причисляют к научпопу фантастику, книги по саморазвитию и эзотерические сочинения.

Среди научпоп-авторов самыми узнаваемыми оказались Стивен Хокинг, Ричард Докинз и Григорий Перельман. Правда, книги о физике и интернет-технологиях в основном интересны тем людям, которые читают только научпоп. Остальные более заинтересованы, например, в психологии. Наименьший интерес для всех читателей представляют химия и математика.

При выборе книг опрошенные обращают внимание на тему (65%), слог изложения и авторский стиль (41%) и автора (35%). Большую роль играют рекомендации знакомых. О новинках читатели узнают через сайты (52%), близкое окружение (35%) и социальные сети (35%).

Найти «некнижный» контент россиянам моложе 25 лет помогает реклама (23%) и подкасты (25%), моложе 35 лет — обзоры блогеров (31%) и книжные приложения (24%), старше 60 лет — телевидение (33%).