На новом электронном фестивале Violet выступит британский дуэт Orbital

На новом музыкальном фестивале Violet, который пройдет 24–26 июня 2022 года в Тульской области, выступит британский электронный дуэт Orbital. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Также участниками фестиваля станут Dolphin, Infected Mushroom, «Аигел», Иван Дорн, Oligarkh, Woodju, Fonarev, Z-Cat, IOWA, Федор Фомин, Эрика Лундмоен, Guru Groove Foundation, I Am Waiting for You Last Summer, Cheese People, Blue Thyme, Дана Соколова и Weo.

Всего на Violet планируется более 70 выступлений и диджей-сетов. Фестиваль посвящен российской независимой сцене, преимущественно электронной. Организаторами его выступила команда J Group — создатели «Дикой мяты».

У каждого музыкального блока будет свой куратор, например, транс-сценой займется продюсер Z-Cat. Помимо музыки, гостей Violet ждут арт-объекты, кинотеатр, лекции, мастер-классы и спортивные площадки.

Для гостей фестиваля построят глэмпинг из модульных домов со всеми удобствами — в каждом здании смогут разместиться до четырех человек. Также остановиться можно будет в гостинице или палаточном лагере.

На территории установят бесплатные питьевые фонтанчики, души с теплой водой, проведут Wi-Fi, организуют освещение и откроют комнату матери и ребенка. Также пространство оборудуют для людей с инвалидностью: проложат плиточные дорожки и установят подиум около сцены.