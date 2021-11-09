Александр Овечкин вышел на четвертое место рейтинга лучших снайперов в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 741 шайбу в Национальной хоккейной лиге и попал на четвертую строчку рейтинга лучших снайперов в истории НХЛ. Об этом сообщает Eurosport.

На данный момент Овечкин является нападающим и капитаном хоккейного клуба «Вашингтон». 741-ю шайбу он забил в матче против «Баффало». Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу команды Александра Овечкина.