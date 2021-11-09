Александр Овечкин вышел на четвертое место рейтинга лучших снайперов в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 741 шайбу в Национальной хоккейной лиге и попал на четвертую строчку рейтинга лучших снайперов в истории НХЛ. Об этом сообщает Eurosport.
На данный момент Овечкин является нападающим и капитаном хоккейного клуба «Вашингтон». 741-ю шайбу он забил в матче против «Баффало». Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу команды Александра Овечкина.
Хоккеист сравнялся по заброшенным шайбам с канадцем Бреттом Халлом, игравшим за американские команды и объявившим о завершении карьеры в 2006 году.
Лучшие снайперы в истории НХЛ:
- Уэйн Гретцки — 894 забитые шайбы, 1487 игр
- Горди Хоу — 801 шайба, 1767 игр
- Яромир Ягр — 766 шайб, 1733 игры
- Александр Овечкин — 741 шайба, 1210 игр
- Бретт Халл — 741 шайба, 1269 игр
Четверо лидеров – Гретцки, Хоу, Ягр и Халл – уже завершили карьеру. Таким образом, Овечкин — лучший снайпер НХЛ среди действующих игроков.