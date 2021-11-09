Активистка Дарья Серенко столкнулась с травлей из‑за поста против ксенофобии

Активистка Дарья Серенко рассказала о травле, с которой она столкнулась после инстаграм-поста, в котором выступила против ксенофобии и дискриминации мигрантов. Девушка посвятила атаке серию публикаций в сторис.

Серенко предполагает, что сообщения и звонки с угрозами поступают ей от сторонников Владислава Позднякова и созданной им организации «Мужское государство»*. Она заявила, что вынуждена связаться с юристом и полицией, так как в открытом доступе оказался ее адрес.

«За мой последний пост поздняковцы и ультраправые меня пытаются взломать везде. Опять сотни сообщений и угроз. На этот раз мне звонят. Еще на меня пытаются оформить кредиты», — написала Серенко. «За что? За то, что я против ненависти» — добавила она.

Активистка пояснила, что ей пришли сотни сообщений и комментариев с оскорблениями, а также угрозами насилием и расправой. Девушке 320 раз позвонили на личный телефон. 40 раз злоумышленники пытались оформить на ее имя кредиты в разных банках.

Поводом для травли стала публикация о неэтичности указаний в СМИ национальности преступников. По мнению Серенко, журналисты никогда не уточняют о славянском происхождении, однако часто упоминают, откуда приехал тот или иной мигрант.

Активистка уверена, что эти указания приводят к ксенофобии и усугубляют межнациональную неприязнь. Причем касается это негативное влияние не только приезжих из‑за рубежа, но и некоторых граждан российских республик, отметила Серенко.

«По разным данным, мигранты совершают 3-4% от общего числа преступлений. Самая большая доля преступлений (в том числе в отношении женщин) приходится на безработных мужчин, являющихся гражданами России. Но выделяющий язык, дегуманизирующий язык, язык ненависти и исключения включается во многих СМИ и людях только в отношении мигрантов», — сказала она.

Девушка привлекла внимание к тому, что «рассказывая о преступлениях людей с конвенционально „русскими“ именами, мы не делаем такого акцента», и призвала не пытаться решать социальные проблемы «геттоизацией, уничтожением или изоляцией».

«Проблемы, связанные с мигрантами, упираются часто не в культуру, а в уровень жизни этих людей и в устройство городской политики. Сепарация вместо социализации ведет к увеличению напряжения, ненависть ведет к ненависти, язык формирует реальность», — подчеркнула активистка.

*Движение «Мужское государство» признано в России экстремисткой организацией, его деятельность на территории страны запрещена.