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Минэкономразвития предложило начать облагать налогом майнинг криптовалют

Виктория Шанина
Сегодня в 15:03

Министерство экономического развития предложило официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью и регламентировать порядок его налогообложения. Об этом сообщают «Известия».

На данный момент ведомство обсуждает это решение с представителями бизнеса, которые планируют представить проекты в ближайшее время. В министерстве утверждают, что добыча криптовалют вписывается в определение предпринимательской деятельности из Гражданского кодекса.

Минэкономразвития считает, что легализация майнинга может быть выгодна как государству, так и криптоиндустрии. Однако эксперты, опрошенные изданием, считают невозможным заставить платить налоги «непрофессиональных игроков».

Предложение министерства поддержали в Минфине, Госдуме и Минэнерго. Представители последнего считают, что регулирование майнинга необходимо с точки зрения потребления энергии, поскольку при бытовых нуждах нагрузка на энергосистему гораздо меньше. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил повысить тариф на электроэнергию для майнеров.

Центробанк идею о легализации майнинга не поддержал, ссылаясь на риски оборота криптовалют в России. «Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», — заявил регулятор.

ЦБ не раз выступал против криптовалют. В сентябре регулятор начал блокировать платежи россиян в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты. Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов назвал криптоиндустрию большим минным полем.

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