На платформе Disney+ появятся 13 супергеройских фильмов Marvel в формате IMAX и с новым многоканальным звуком. Об этом сообщает Engadget.

Картины станут доступны 12 ноября. Они будут поддерживать сертификацию IMAX Enhanced, которая позволяет смотреть видео в формате IMAX на домашних телевизорах. Для просмотра нужно иметь устройство с поддержкой 4К, HDR10 и звуком DTS X.

Речь о следующих фильмах:

«Человек-муравей и Оса»;

«Мстители: Финал»;

«Мстители: Война бесконечности»;

«Черная пантера»;

«Черная вдова»

«Первый мститель: Противостояние»;

«Капитан Марвел»;

«Доктор Стрэндж»;

«Стражи Галактики» (первая и вторая части);

«Железный человек»;

«Тор: Рагнарек»;

«Шан-Чи и легенда десяти колец».

Соотношение сторон в формате IMAX 1.90:1, а не 2.35:1, поэтому раздражающие черные полосы на экране исчезнут. Они останутся лишь на телевизорах с форматом экрана 16:9. При желании пользователь может переключиться на обычную версию.

С новым форматом картин на Disney+ появится и улучшенный звук DTS, который конкурирует с Dolby Atmos. Также стриминговый сервис позволит смотреть картины с качеством звука Dolby Vision или Dolby Atmos.