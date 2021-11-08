На платформе Disney+ появятся 13 супергеройских фильмов Marvel в формате IMAX и с новым многоканальным звуком. Об этом сообщает Engadget.
Картины станут доступны 12 ноября. Они будут поддерживать сертификацию IMAX Enhanced, которая позволяет смотреть видео в формате IMAX на домашних телевизорах. Для просмотра нужно иметь устройство с поддержкой 4К, HDR10 и звуком DTS X.
Речь о следующих фильмах:
- «Человек-муравей и Оса»;
- «Мстители: Финал»;
- «Мстители: Война бесконечности»;
- «Черная пантера»;
- «Черная вдова»
- «Первый мститель: Противостояние»;
- «Капитан Марвел»;
- «Доктор Стрэндж»;
- «Стражи Галактики» (первая и вторая части);
- «Железный человек»;
- «Тор: Рагнарек»;
- «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Соотношение сторон в формате IMAX 1.90:1, а не 2.35:1, поэтому раздражающие черные полосы на экране исчезнут. Они останутся лишь на телевизорах с форматом экрана 16:9. При желании пользователь может переключиться на обычную версию.
С новым форматом картин на Disney+ появится и улучшенный звук DTS, который конкурирует с Dolby Atmos. Также стриминговый сервис позволит смотреть картины с качеством звука Dolby Vision или Dolby Atmos.