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На Disney+ появятся первые фильмы в формате IMAX — 13 кинокомиксов Marvel

Семён Гудошников
Сегодня в 14:32

На платформе Disney+ появятся 13 супергеройских фильмов Marvel в формате IMAX и с новым многоканальным звуком. Об этом сообщает Engadget.

Картины станут доступны 12 ноября. Они будут поддерживать сертификацию IMAX Enhanced, которая позволяет смотреть видео в формате IMAX на домашних телевизорах. Для просмотра нужно иметь устройство с поддержкой 4К, HDR10 и звуком DTS X.

Речь о следующих фильмах:


  • «Человек-муравей и Оса»;
  • «Мстители: Финал»;
  • «Мстители: Война бесконечности»;
  • «Черная пантера»;
  • «Черная вдова»
  • «Первый мститель: Противостояние»;
  • «Капитан Марвел»;
  • «Доктор Стрэндж»;
  • «Стражи Галактики» (первая и вторая части);
  • «Железный человек»;
  • «Тор: Рагнарек»;
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Соотношение сторон в формате IMAX 1.90:1, а не 2.35:1, поэтому раздражающие черные полосы на экране исчезнут. Они останутся лишь на телевизорах с форматом экрана 16:9. При желании пользователь может переключиться на обычную версию.

С новым форматом картин на Disney+ появится и улучшенный звук DTS, который конкурирует с Dolby Atmos. Также стриминговый сервис позволит смотреть картины с качеством звука Dolby Vision или Dolby Atmos.

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