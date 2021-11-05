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В Берлине нашли мертвым российского дипломата. Он скончался у здания посольства

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:09

В Берлине около здания посольства России нашли мертвым российского дипломата. Им, по предварительным данным, оказался 35-летний второй секретарь дипмиссии. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на полицию.

Мужчина работал в Берлине с лета 2019 года. Причиной его смерти стало предположительно падение с верхнего этажа здания. Тело передали российской стороне. Вскрытие пока не проводилось, согласие на него не дало посольство России.

В дипмиссии случившееся назвали «трагическим происшествием», однако от прочих комментариев отказались по «этическим соображениям». «Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы», — сказали в посольстве.

По информации Der Spiegel, молодой человек мог быть связан со Второй службой ФСБ. Это ведомство занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом, а также политическим экстремизмом. В немецкой разведке полагают, что дипломат был офицером ФСБ.

Издание The Insider* и исследовательская группа Bellingcat** (оба признаны в России СМИ, выполняющими функции иностранного агента) заявили, что погибшего зовут Кирилл Жало и он являлся сыном начальнику Управления по защите конституционного строя ФСБ, генерал-лейтенанту Алексею Жало.

Кирилл Жало, по информации источников, работал третьим секретарем постоянного представительства России при Министерстве обороны в Вене. В Берлин он был переведен в июне 2019 года, за два месяца до убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Западные спецслужбы подозревают связь между ФСБ и этим преступлением.

«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — прокомментировали в диппредставительстве.

*The Insider признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

**Bellingcat признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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