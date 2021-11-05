Видео снято на 8-миллиметровую кинопленку. В нем можно увидеть кадры вечерней столицы, потоки машин и опустевшие дворы. Эти кадры перемежаются съемками выступлений музыкантов.

Московский ансамбль «Мегаполис» выпустил клип на песню «Ноябрь», которая вошла в последний альбом коллектива и стала заглавным треком одноименного музыкального спектакля в «Электротеатре Станиславский». Об этом «Афише Daily» сообщили представители артистов.

«Внезапно сняли клип на заглавный трек. Не собирались и не думали об этом, жизнь вокруг так повернулась. Такой вот ноябрь. И мы в нем», — рассказал лидер группы Олег Нестеров.

Пластинка «Мегаполис», вышедшая в 2020 году, представляла собой коллекцию композиций, основанных на стихотворениях поэтов последних ста лет. «Ноябрь», например, вдохновлен творчеством Всеволода Некрасова — одного из основателей «московского концептуализма» и лидеров «второго русского авангарда».

«Больше 20 лет на каждом саундчеке я проговариваю стихотворение Всеволода Некрасова «И сентябрь на «брь», и октябрь на «брь»… Это лучший тест для проверки микрофона, там есть все необходимые звуки. Текст жил со мной и, наконец, впрыгнул в альбом. Я его проговорил и добавил от себя в начале: «Ноябрь — мы сами. Мы сами бог. Ждем и играем. Выдох — вздох»», — пояснил Нестеров.

Осенью 2020 года «Мегаполис» представил музыкальный спектакль «Ноябрь» вместе с режиссером Борисом Павловичем и художницей-постановщицей Ксенией Перетрухиной. Ближайшие его показы состоятся 2 и 3 февраля 2022 года в «Электротеатре Станиславский».