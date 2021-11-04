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Warner Bros. показал трейлер рождественского фильма с Уинслоу Фегли и Нилом Патриком Харрисом

Виктория Шанина
Сегодня в 18:49

Warner Bros. представил трейлер семейного фильма «8 Bit Christmas». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании.

Действие комедии происходит в Чикаго конца 1980-х годов. Главный герой — Джейк Дойл, который мечтает получить на Рождество новейший Nintendo будучи 10-летним ребенком и уже подросшим мужчиной спустя много лет, и готов пойти на все ради своей цели.

Маленького Джейка сыграет Уинслоу Фегли («Хороший доктор»), а взрослого — Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Как я встретил вашу маму»). Джун Рафаэль и Стив Зан станут родителями десятилетнего мальчика.

Режиссером картины выступил Майкл Даус («Глухой пролет», «Проповедник»), а сценаристом и исполнительным продюсером — Кевин Якубовски («Бриклберри»). «8 Bit Christmas» уже находится на стадии постпродакшена, цифровой релиз состоится 25 ноября на HBOMax.

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