Warner Bros. показал трейлер рождественского фильма с Уинслоу Фегли и Нилом Патриком Харрисом

Warner Bros. представил трейлер семейного фильма «8 Bit Christmas». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании.

Действие комедии происходит в Чикаго конца 1980-х годов. Главный герой — Джейк Дойл, который мечтает получить на Рождество новейший Nintendo будучи 10-летним ребенком и уже подросшим мужчиной спустя много лет, и готов пойти на все ради своей цели.