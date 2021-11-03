В Мадриде умер исполнитель песни «Moscu» Жоржи Данн

В Мадриде в возрасте 81 года скончался французский певец Жоржи Данн. Об этом сообщает El Mundo.

Артист умер в больнице Пуэрта-де-Йерро во время операции на бедре. По данным газеты, Данн имел многочисленные проблемы со здоровьем и был заранее предупрежден о рисках во время операции.

Она потребовалась артисту, чтобы восстановить подвижность. Отмечается, что семья певца знала о его тяжелом состоянии.

Жоржи Данн родился в Париже родился 14 января 1940 года в семье музыкантов и художников. В течение 9 лет он учился в консерватории, а затем стал учителем и начал сочинять юмористические песни со своими учениками. Он прославился благодаря песням «Moscu» («Москва»), El casatschok («Казачок»), «La barbacoa» («Барбекю») и многими другими.