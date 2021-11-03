Том Хэнкс рассказал, как отказался от предложения Джеффа Безоса полететь в космос

Американский актер Том Хэнкс, получивший премии «Оскар» за фильмы «Форрест Гамп» и «Филадельфия», рассказал, что основатель Amazon Джефф Безос предлагал ему полететь в космос. Но Хэнкс отказался, о чем рассказал в шоу Джимми Киммела.

Артист пояснил, что полет обошелся бы ему в 28 млн долларов — таким было условие участия в экспедиции. Хэнкс посчитал, что Безос требует слишком большую сумму. «Я не бедствую, Джимми, не бедствую, но столько платить не буду!» — сказал актер.

Он отметил, что может сымитировать полет в космос совершенно бесплатно. Хэнкс предложил телеведущему и зрителям научиться этому тоже. По словам актера, почувствовать себя астронавтом можно, если сперва откинуться в кресле, а затем поднять руки и ноги в стороны.