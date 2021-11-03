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Том Хэнкс рассказал, как отказался от предложения Джеффа Безоса полететь в космос

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:17

Американский актер Том Хэнкс, получивший премии «Оскар» за фильмы «Форрест Гамп» и «Филадельфия», рассказал, что основатель Amazon Джефф Безос предлагал ему полететь в космос. Но Хэнкс отказался, о чем рассказал в шоу Джимми Киммела.

Артист пояснил, что полет обошелся бы ему в 28 млн долларов — таким было условие участия в экспедиции. Хэнкс посчитал, что Безос требует слишком большую сумму. «Я не бедствую, Джимми, не бедствую, но столько платить не буду!» — сказал актер.

Он отметил, что может сымитировать полет в космос совершенно бесплатно. Хэнкс предложил телеведущему и зрителям научиться этому тоже. По словам актера, почувствовать себя астронавтом можно, если сперва откинуться в кресле, а затем поднять руки и ноги в стороны.

Эти действия, по мнению кинозвезды, напоминают об ощущениях при взлете ракеты, а также о пребывании в невесомости. «Это потрясающе!» — пошутил артист. «Я проделываю это временами, чтобы испытать радость, притворяясь, будто я миллиардер», — добавил он.

Хэнкс также пояснил, что был первым, к кому Безос обратился с предложением поучаствовать в космическом проекте. После отказа предприниматель пригласил другого актера — 90-летнего Уильяма Шетнера, известного по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь».

Шетнер в итоге принял участие в полете. Он отправился в космос на корабле Безоса New Shepard 13 октября и стал самым пожилым астронавтом в истории. Экспедиция длилась 11 минут, ее участниками выступили вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен и вице-президент Dassault Systemes Глен де Вриз.

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