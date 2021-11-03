Елизавета Минаева выпускает книгу «Сказки для взрослых девочек»

Журналистка Елизавета Минаева написала книгу «Сказки для взрослых девочек». Пока ее нет на полках магазинов (появится в декабре), но можно сделать предзаказ. От количества заявок будет зависеть тираж издания.

«Неудачные романы, ненормированный график на работе, низкая самооценка и ночные звонки бывшего — все это проблемы современных царевен. Возможен ли сказочный хеппи-энд в XXI веке? Восемь современных царевен расскажут свои истории, в которых многие девушки увидят самих себя», — говорится в описании книги.

«Сказки для взрослых девочек» положительно оценил писатель Александр Цыпкин. Он назвал роман «учебником по современной женской психологии», написанным прекрасным русским языком.

Критик журнала Esquire тоже отметил прикладное значение издания: «эта книга — одновременно и пособие по тому, как надо и не надо в отношения, и социологический портрет миллениалов, и ода современной женщине, и просто отличное терапевтическое чтение».