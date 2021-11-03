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В центре имени Гамалеи разработали тест, который определяет, вакцинирован человек или нет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:52

В центре имени Гамалеи создали тест, позволяющий проверить наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Их отсутствие говорит о том, что человек не прививался вакциной от коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — объяснил Гинцбург.

Центр уже месяц проводит анализы крови пациентов на наличие таких антител к аденовирусу, который содержится в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт». К данному моменту в тестировании поучаствовали 50-60 человек.

По словам ученого, некоторые пациенты в уже «плачевном состоянии» признаются, что не прививались: «Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы».

Согласно информационной доске оперштаба по борьбе с ковидом, полную вакцинацию в России прошли почти 51 млн человек, уровень коллективного иммунитета составляет 46,8%.

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