Правительство засекретило закупки Росгвардии и ФСО

С 1 января 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны, а также подведомственные им учреждения, смогут не раскрывать все свои закупки. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Росгвардия и ФСО пополнили список ведомств с закрытым порядком проведения закупок — туда уже внесены Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки. В конце 2017 года их закупки засекретили под предлогом противодействия антироссийским санкциям.

С момента вступления документа в силу ведомства не смогут размещать информацию о тендерах в Единой информационной системе (ЕИС), делиться конкурсной документацией, протоколами конкурсной комиссии и планами-графиками закупок.

ФСО предложила засекретить свои госзакупки в январе 2019 года. Служба объяснила такую необходимость тем, что информацией интересуется иностранная разведка, а также «в связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера».

Аналогичное предложение внесла Росгвардия в апреле того же года. Представитель военной организации объяснял, что «часть информации о тактике действий, вооружении, оснащенности войск Росгвардии не должна носить публичный характер».

В июне 2020 года с просьбой засекретить закупки выступил Роскосмос. В этом году ФСБ утвердила список сведений, которые «могут быть использованы против безопасности» России, и ограничила распространение почти любой информации о космической госкорпорации.