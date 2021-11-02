«Импресарио» проведет онлайн-встречу с создателями спектакля «Конференция отсутствия»

Театральная компания «Импресарио» и фестиваль «NET» организуют 12 ноября zoom-встречу с создателями и участниками спектакля «Конференция отсутствия». Начало в 21.30, зарегистрироваться можно здесь.

Офлайн-показ «Конференции отсутствия» в Москве пришлось отложить из‑за локдауна. Организаторы называют онлайн-встречу тизером постановки.

В дискуссии в формате «театр за ужином» примут участие режиссеры спектакля Штефан Кеги и Хельгард Хауг, арт-директор фестивалей «NET» и «Территория» Роман Должанский, основатель «Импресарио» Федор Елюит, а также герои-эксперты «Конференции отсутствия». Они поговорят о режиссерском методе авторов постановки и создании театра эпохи пандемии.

Немецко-швейцарская театральная компания Rimini Protokoll выпустила спектакль «Конференция отсутствия» летом 2020 года. Его главные герои — девять человек, экспертов, чья судьба каким‑либо образом связана с понятием «отсутствие». Среди них — беженец с острова Лесбос, примиряющийся с отсутствием Европы, астронавт, готовящийся к полету и ощущению отсутствия гравитации, а также адвокат военных преступников, защищающий позицию, отличную от собственной.

Формат спектакля — конференция, на которую не приезжают ни эксперты, ни режиссеры. Их функцию берут на себя зрители, которым предлагают попробовать стать голосом другого человека, представлять его точку зрения и, возможно, в конечном итоге присвоить ее себе.