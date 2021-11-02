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Netflix выпустил трейлер «Мальчика по имени Рождество»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:33

Вышел трейлер семейной фэнтези-драмы «Мальчик по имени Рождество». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

Юный Николас отправляется на поиски своего отца в легендарную эльфийскую деревню. Его попутчиками становятся милая говорящая мышка и находчивый олень, а в дороге его ждут необыкновенные приключения.

Главную роль сыграл Генри Лоуэлл, его отца — Михиль Хаусман, а мышку озвучил Стивен Мерчант. Также в ролях: Тоби Джонс, Салли Хокинс, Кристен Уиг, Зои Коллетти, Джоэль Фрай, Мэгги Смит и другие.

«Мальчик по имени Рождество» — это адаптация одноименного романа Мэтта Хейга 2015 года. В книге появляются всевозможные новогодние чудеса, которые открывает смелый 12-летний Николас в поисках царства Эльфхельма — места радости и веселья.

Режиссером картины выступил Гил Кинан. Фильм дебютирует одновременно в кинотеатрах и на Netflix 24 ноября.

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