Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме от сценариста «В поисках Немо»

Американский актер Крис Пратт, известный по фильмам «Стражи Галактики», «Мир Юрского периода» и «Пассажиры», получил роль кота Гарфилда. Он озвучит персонажа в новом мультфильме, об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Анимационную картину разработают сценарист Дэвид Рейнольдс, номинированный на «Оскар» за ленту «В поисках Немо», и режиссер Марк Диндал — он поставил «Цыпленка Цыпу». Вместе кинематографисты создали мультфильм Disney «Похождения императора».

Созданием проекта о Гарфилде займется компания Alcon Entertainment, а также студия Sony Pictures. Одним из исполнительных продюсеров будет художник Джим Дэвис, придумавший рыжего кота.

Впервые персонаж появился в комиксах в 1978 году. В 2004 году на экраны вышла экранизация, сочетающая в себе анимацию и живые съемки. В этом фильме, а также в сиквеле 2006 года кота озвучил Билл Мюррей.

Пратт ранее уже занимался озвучкой анимационных картин. Его голос можно услышать в «Лего. Фильм», ленте Pixar «Вперед» и готовящемся к выходу мультфильме «Супербратья Марио».