33 тысячи человек закрыли в шанхайском Диснейленде. У посетителя был положительный тест на COVID-19

33 тыс. человек оказались закрыты в Диснейленде в Шанхае 31 октября после того, как тест на коронавирус у одного из недавних посетителей показал положительный результат. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Неназванный гость парка сдал положительный тест уже после посещения — это произошло в другом регионе Китая. После того как администрация получила данные, парк был закрыт на вход и выход с привлечением полиции. Чтобы покинуть территорию, каждый из гостей должен был сдать тест, повторить процедуру в течение суток и наблюдаться у врача в течение 12 дней без соблюдения карантина.

Тесты всех посетителей оказались отрицательными. Однако парк останется закрытым 1 и 2 ноября. На территории Диснейленда и ближайшей станции метро работает комиссия по расследованию инцидента.

Такие жесткие меры — проявление политики «нулевой терпимости» Китая к коронавирусу. The Wall Street Journal сообщает, что подавляющее большинство пользователей китайских соцсетей одобрили действия властей и администрации парка.

31 октября в Китае было зафиксировано 59 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в КНР полностью вакцинированы более 1 миллиарда человек или 76% населения страны. Китай лидирует по количеству введенных доз прививки.