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«Амедиатека» снимет документальный сериал «Русская гастрономическая революция»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:22

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустит документальный сериал «Русская гастрономическая революция». Он станет одним из первых оригинальных проектов платформы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Сериал разработают совместно с продюсерской компанией Metrafilms. В нем будет девять эпизодов, которые расскажут о трех десятилетиях становления в России самостоятельной гастрономической традиции — с конца 80-х и до наших дней.

К созданию шоу привлечены шеф-повар Алексей Зимин, занимавшийся написанием кулинарных книг и выпуском журналов Gourmet и «Афиша–Еда», ресторатор Митя Борисов, журналисты Максим Семеляк и Ольга Ципенюк.

Кроме того, проект поддерживают певица Муся Тотибадзе и актер Антон Лапенко. Они вместе с другими экспертами вспомнят об аферистах 90-х, которые выдавали себя за легендарных итальянских поваров, и обсудят масштабную экспансию российской гастрономии за рубежом.

«В этом году российские рестораны впервые получили звезды Michelin. Это историческое событие для России, акт признания нашей гастрономической культуры мировым сообществом и большой повод для гордости», — напомнила директор по производству и продвижению контента «Амедиатеки» Александра Нелюбина.

Она отметила, что сериал станет попыткой «выразить благодарность людям, которые нас вкусно кормят, и индустрии, которая, к сожалению, пострадала от пандемии больше других». Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре в 2022 году.

«Вспоминая путь русской гастрономии, я вдруг обнаружил: какой год или проект ни вспомни — готовый сценарий. Наш документальный сериал — конспект, пунктир, первая попытка осознать невиданный доселе в истории человечества случай: гастрономическую революцию», — добавил Митя Борисов.

Режиссером проекта станет выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова Нина Гусева, известная по музыкальным клипам Муси Тотибадзе и фильмам «Роза» и «Дело». Она попытается понять, что влияло на формирование вкусов поколений и как связано развитие ресторанной индустрии с социальной, экономической и политической жизнью страны.

Одна из немногих свобод, которую мы не потеряли за последние 30 лет, а даже приумножили и укрепили, — это свобода поесть. Мне кажется очень интересным проанализировать взаимоотношения русского человека с едой. Повествование будет построено вокруг главных участников, создателей наших застолий, и свидетелей гастрономического бума последних тридцати лет.
Нина Гусева
Режиссер сериала «Русская гастрономическая революция»
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