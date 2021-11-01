Водолазкин, Ремизов, Абгарян: «ЛитРес» открыл бесплатный доступ к романам-финалистам «Большой книги»

На сайте «ЛитРес» открыли бесплатный доступ к произведениям финалистов премии «Большая книга». Всего доступно 13 романов, в том числе «Сад» Марины Степновой и «Филэллин» Леонида Юзефовича. Об этом сообщил ТАСС.

В списке доступных для чтения книг — «Симон» Наринэ Абгарян, «Оправдание острова» Евгения Водолазкина, «Риф» Алексея Поляринова, «Кока» Михаила Гиголашвили, «Сады Виверны» Юрия Буйды, «Рана» Оксаны Васякиной и «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова.

Кроме того, на сайте будут доступны книги «Архив Шульца» Владимира Паперного, «Этот берег» Андрея Дмитриева, «Лесков. Прозеванный гений» Майи Кучерской и «Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах» Дмитрия Бавильского.

Почитать эти работы можно будет бесплатно вплоть до 30 ноября. Чтобы воспользоваться предложением, нужно получить уникальный промокод на странице голосования за лучшую книгу года. Его итоги книжный сервис подведет 1 декабря.

«Большая книга» — это национальная литературная премия. Она учреждена в 2005 году с целью привлечь внимание к интеллектуальной прозе и поддержать писателей. Ежегодно премию получают три автора.