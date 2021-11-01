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В Токио мужчина в костюме Джокера напал с ножом на пассажиров метро. Ранены 17 человек

Виктория Шанина
Сегодня в 16:44

В токийском метро мужчина в костюме Джокера напал с ножом на пассажиров. Ранены 17 человек, состояние троих из которых оценивается как тяжелое, пишет информагентство NHK.

24-летний Киота Хаттори надел фиолетовый костюм, зеленую рубашку и галстук как у Джокера в фильме «Темный рыцарь». В другой картине вселенной DC «Джокер» от Тодда Филлипса главный герой убивает двоих мужчин в вагоне метро. Хаттори решил повторить образ злодея в честь Хеллоуина.

После нападения мужчина поджег вагон, из‑за чего сгорело несколько сидений, а часть поезда заполнилась дымом. Хаттори спокойно сел, скрестив ноги, и закурил. Нападавшего задержали по подозрению в покушении на убийство.

В метрополитене заявили, что машинист не знал об инциденте. После экстренной остановки на станции «Кокуре» двери открылись не сразу. Как объяснил оператор компании Keio Corporation, поезд остановился раньше положенного, и пассажиры могли провалиться в щель между вагоном и платформой. Люди начали выбираться на станцию из окон.

По информации издания Nikkei Asia, Киота Хаттори рассказал полиции, что за два часа до нападения он праздновал Хеллоуин в районе Сибуя, где проходили костюмированные вечеринки. Мужчина нарочно выбрал для атаки экспресс-поезд, так как он не останавливается на всех станциях и часто переполнен людьми. Он заявил, что сожалеет, что не смог убить людей, и надеется, что его казнят.

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