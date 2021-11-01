В Токио мужчина в костюме Джокера напал с ножом на пассажиров метро. Ранены 17 человек

В токийском метро мужчина в костюме Джокера напал с ножом на пассажиров. Ранены 17 человек, состояние троих из которых оценивается как тяжелое, пишет информагентство NHK.

24-летний Киота Хаттори надел фиолетовый костюм, зеленую рубашку и галстук как у Джокера в фильме «Темный рыцарь». В другой картине вселенной DC «Джокер» от Тодда Филлипса главный герой убивает двоих мужчин в вагоне метро. Хаттори решил повторить образ злодея в честь Хеллоуина.

После нападения мужчина поджег вагон, из‑за чего сгорело несколько сидений, а часть поезда заполнилась дымом. Хаттори спокойно сел, скрестив ноги, и закурил. Нападавшего задержали по подозрению в покушении на убийство.