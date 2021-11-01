Журналист обнаружил базу данных тысяч людей, которые покупали поддельные ПЦР-тесты на ковид

Сотрудник петербургского издания 47news Виктор Смирнов выяснил, что мошенники маскируют сайты о продаже поддельных ПЦР-тестов на ковид под сайты реальных лабораторий. Он смог получить доступ к данным тысяч их клиентов, пишет Смирнов в своей статье для агентства.

По словам журналиста, мошенники создали клоны сайтов лабораторий «Инвитро», «Гемотест» и «АрхиМед», где можно заказать и получить поддельную справку. «Рассылаются они по электронной почте — получить документ может человек хоть в Якутии», — сказал Смирнов.

С помощью технических специалистов Смирнов обнаружил уязвимость в одном из таких сайтов и получил доступ к админке. Там он нашел имена, фамилии, телефоны и адреса электронной почты более 8 тыс. заказчиков поддельных тестов. Большинство из них оказались жителями стран Средней Азии.

Судя по дате регистрации сайта, мошенники работают по этой схеме с марта 2021 года. Они предлагают два варианта заказа фальшивых тестов: за 2550 рублей и 1600 — первый будет делаться три часа, второй — сутки.

«С виду не отличить от настоящей. И подпись врача, и печать, и внешний вид в целом», — пишет автор статьи.

На справке есть QR-код, который ведет на страницу входа в личный кабинет на сайте якобы настоящей лаборатории. После входа можно увидеть результат тестирования.