История о любви, кино и любви к кино: премьера трейлера драмы «Загадочный остров Бергмана»

Вышел трейлер драмы «Загадочный остров Бергмана» Миа Хансен-Лев. Русскоязычную версию ролика можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании Exponenta Film.
Пара американских кинематографистов уезжает на шведский остров Форе на лето, чтобы писать сценарии. На нем долгое время жил режиссер Ингмар Бергман, а теперь влюбленные продолжают там свою работу. Постепенно грань между реальностью и вымыслом их совместного сценария начинает стираться.
Главные роли исполнили: номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» Тим Рот, Вики Крипс («Призрачная нить», «Время») и Миа Васиковска («Выживут только любовники», «Алиса в Стране чудес»).
Впервые «Загадочный остров Бергмана» был показан в рамках 74-го Каннского кинофестиваля в июле. В российский прокат картина выйдет 16 декабря.