История о любви, кино и любви к кино: премьера трейлера драмы «Загадочный остров Бергмана»

Вышел трейлер драмы «Загадочный остров Бергмана» Миа Хансен-Лев. Русскоязычную версию ролика можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании Exponenta Film.

Пара американских кинематографистов уезжает на шведский остров Форе на лето, чтобы писать сценарии. На нем долгое время жил режиссер Ингмар Бергман, а теперь влюбленные продолжают там свою работу. Постепенно грань между реальностью и вымыслом их совместного сценария начинает стираться.