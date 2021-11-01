Глава СК заявил о необходимости геномной регистрации для мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что для трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из ближнего зарубежья, необходимо ввести геномную регистрацию. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».

Свою инициативу глава СК объяснил ростом противоправных действий со стороны приезжих, «грубыми нарушениями общественного порядка, массовыми драками» с их участием. По его данным, за первое полугодие 2021 года в России было расследовано почти 19 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, — на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности», — заявил он.

Кроме того, Бастрыкин предложил кодифицировать миграционное законодательство, отметив, что сейчас миграцию регулируют «уже сотни нормативных актов», и это «многоплановая и довольно запутанная структура».

В новом законе, по его мнению, нужно прописать все формы миграции, нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — считает председатель СК.

В 2008 году в России был принят закон об геномной регистрации. Согласно нему, образцы ДНК должны сдать для учета все осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

С идеей распространить обязательную геномную регистрацию на мигрантов Бастрыкин выступает не в первый раз. Как отмечает РБК, эту инициативу он выдвигал еще в 2011 году, также связывая ее с ростом числа преступлений. В 2016 году соответствующий законопроект предлагал глава комиссии Общественной палаты Владимир Слепак, а на следующий год его поддержало МВД.