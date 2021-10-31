Исторический музей в Москве открыл сбор донатов из‑за сложностей во время локдауна

Государственный исторический музей в Москве начал принимать пожертвования из‑за сложностей, с которыми столкнулся во время локдауна. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В заявлении отмечают, что пандемия коронавируса вынудила музей закрыть двери для посетителей впервые за 20 лет.

«Закрытие на карантин затронуло многие наши проекты и планируемые выставки — они перенесены на более позднее время. Надеемся, что всё задуманное у нас получится реализовать», — говорится в сообщении столичного музея.

Как помочь Историческому музею:

купить книгу или сувенир в интернет-магазине;

отправить донат на 300, 500 или 1000 рублей;

подписаться на рассылку музея;

посмотреть на экспозиции в онлайне или почитать статьи в блоге музея.

С 28 октября в Москве начался локдаун, который обещают отменить 7 ноября. В театры и музеи пускают посетителей только по QR-кодам или справкам о медотводе, а заполняемость залов не должна превышать 50%.