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Исторический музей в Москве открыл сбор донатов из‑за сложностей во время локдауна

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:16

Государственный исторический музей в Москве начал принимать пожертвования из‑за сложностей, с которыми столкнулся во время локдауна. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В заявлении отмечают, что пандемия коронавируса вынудила музей закрыть двери для посетителей впервые за 20 лет.

«Закрытие на карантин затронуло многие наши проекты и планируемые выставки — они перенесены на более позднее время. Надеемся, что всё задуманное у нас получится реализовать», — говорится в сообщении столичного музея.

Как помочь Историческому музею:


С 28 октября в Москве начался локдаун, который обещают отменить 7 ноября. В театры и музеи пускают посетителей только по QR-кодам или справкам о медотводе, а заполняемость залов не должна превышать 50%.

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