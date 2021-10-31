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Limp Bizkit выпустили новый альбом «Still Sucks». Первый за 10 лет!

Виктория Шанина
Сегодня в 14:58

Американская ню-метал-группа Limp Bizkit выпустила новый альбом «Still Sucks» — первый за 10 лет. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

На пластинку попало 12 треков, в том числе, заглавная «Out Of Style», «Don’t Change», «Barnacle» и «Snacky Poo», а также «Dad Vibes», которая вышла еще 30 сентября.

В записи приняли участие пять членов нынешнего состава группы: фронтмен Фред Дерст, гитарист Уэс Борланд, басист Сэм Риверс, барабанщик Джон Отто и Леорс Димантс, отвечающий за клавиши. Продакшн взял на себя сам Дерст, а мастеринг — музыкальный продюсер и звукорежиссер Закк Червини.

«Still Sucks» — первый полноформатный альбом группы с момента выпуска альбома «Gold Cobra» в 2011 году. Тогда он взял первую строчку чарта Billboard среди композиция в жанре тяжелого рока.

Группа Limp Bizkit была основана в 1994 году и изначально работала только на андеграундной сцене. В оригинальном составе были Фред Дерст, Сэм Риверс, Джон Отто и Роб Уотерс. Впоследствие Уотерса заменил Терри Бальзамо, а его уже — Уэс Борланд. В 1996 году к коллективу присоединился DJ Lethal (Леорс Димантс), бывший участник известной хип-хоп-группы House of Pain.

На счету группы 12 побед на музыкальных премиях. В том числе, на «Billboard Music Awards», «MTV Video Music Awards», «Blockbuster Awards» и «American Music Award».

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