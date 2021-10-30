Гонконгский режиссер Джон Ву готовится к производству фильма, в котором герои не произнесут ни слова. Главную роль сыграет Юэль Киннаман, известный по роли Рика Флэга в «Отряде самоубийц» и сериалу «Видоизмененный углерод». Об этом пишет Deadline.

Боевик без единого диалога будет называться «Тихая ночь». Это история об отце, у которого убили маленького сына, поэтому он отправляется мстить.

Продюсерами картины выступили Бэзил Иваник и Эрика Ли, за плечами которых «Убийца» и «Джон Уик». Дата начала съемок еще не известна, ровно то же с премьерой картины, а кастинг на другие роли все еще ведется.

Последним голливудским фильмом Джона Ву стал триллер «Час расплаты» с Беном Аффлеком, вышедший в 2003 году. Режиссер обладает премией за вклад в мировой кинематограф, в его фильмографии работа над лентами «Без лица», «Пуля в голове» и «Круто сваренные».

В 2018 году он взялся за переделку «Наемного убийцы» 1989 года, а на главную роль взял Лупиту Нионгу. Однако актриса вышла из проекта в 2019 году, больше о фильме ничего не известно.