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Королевство Тонга зарегистрировало первый случай коронавируса. В страну приехал зараженный турист

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:44

Власти Королевства Тонга, расположенного в Тихом океане, сообщили о первом случае коронавируса в стране. Прибывший турист оказался болен COVID-19, передает местное издание Matangi Tonga.

При вылете из Новой Зеландии турист сдал тест на ковид, но он был отрицательным. По прилету в Тонгу его результат теста оказался положительным, хотя в середине октября он привился вторым компонентом вакцины Pfizer.

В островном государстве проживают около 100 тыс. человек, из которых только треть вакцинировалась, передает BBC News.

Тонга была одной из последних стран, в которых не был зафиксирован ни один случай заболевания COVID-19. Последней тихоокеанской страной, где не выявили ни одного заразившегося, является Тувалу.

Согласно последним данным, ни об одном случае заражения коронавирусом не сообщали Северная Корея, Туркменистан и Науру.

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