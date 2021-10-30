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Кирнан Шипка снимется в главной роли в драме «Золотая клетка»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:14

Кирнан Шипка сыграет главную роль в новом сериале стримингового сервисa Hulu — драме «Золотая клетка». Ленту снимет Сюзанна Уайт («Поколение убийц», «Подпольная империя», «Моя ужасная няня 2», «Конец парада»). Об этом сообщил Deadline.

Шоу расскажет историю женщины, которая добивается головокружительного успеха на Уолл-стрит. Она вынуждена скрывать свое прошлое. «Золотая клетка» исследует, на что окажется способна карьеристка ради того, чтобы утаить правду о себе.

Продюсерами проекта выступят Дэррил Таджи и Адам Родин. Сценаристом сериала стал Оскар Нордмарк. Его разработкой будут заниматься компании Epidemic Picture и Roadside Attractions. Имена шоураннеров пока неизвестны.

Будущий сериал описывают как смесь «Форс-мажоров» с картиной Оливера Стоуна «Уолл-стрит». Над ним, помимо прочих, будут работать Дженнифер Берман, Эрик Д’Арбелофф и Говард Коэн.

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