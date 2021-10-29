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В Алматы школьники в юбках вышли на акцию протеста после суицида восьмиклассника

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:44

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) надели юбки и устроили акцию протеста после суицида восьмиклассника. Покончить с жизнью подростка подтолкнул вызов к психологу из‑за выхода на школьный бал в юбке, передает КазТАГ.

Учащиеся физико-математического направления провели акцию под лозунгом «У одежды нет гендера». Они вышли в юбках перед школой и сделали совместную фотографию снаружи и внутри. Так они протестовали против действий куратора и психолога НИШ химико-биологического направления.

По данным агентства, восьмиклассник во время школьного бала на тему «Гарри Поттера» в шутку надел юбку, а куратор насильно отвела ребенка к психологу. 27 октября он покончил с собой. Тогда полиция начала расследование по статье о доведении до самоубийства. Администрация НИШ назвала суицид ученика «несчастным случаем».

Пресс-секретарь НИШ Жанар Адамбаева заявила, что это было внутришкольное мероприятие, которое проводится раз в несколько недель, а школьник юбку не надевал. «Откуда вообще взяли эту юбку? Везде эту юбку мусолят. Вообще, он не был в юбке. Что за разговоры?», — сказала она Tengrinews.

Интеллектуальные школы открыли по всему Казахстану по поручению бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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