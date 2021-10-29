Akyn Machine выпустила аудиосказку «Тайна зеленого рюкзака» с песнями группы

29 октября на всех цифровых площадках и на виниле вышла аудиосказка с песнями группы Akyn Machine. В роли рассказчика «Тайны зеленого рюкзака» и исполнителя сразу нескольких ролей выступил художник и музыкант Пахом, рассказали «Афише Daily».
По сюжету сказки художник Сандро, его друг и поэт Гиорги Ренуари и представитель Европейской комиссии по правам человека Бастиан Демограч отправляются спасать певицу Сантебелу Асанти из лап Крылатых Кощеев, а заодно узнать тайну ее зеленого рюкзака.
В записи аудиосказки приняли участие актеры Чулпан Хаматова, Никита Ефремов, Мария Шалаева, Александр Феклистов, художница Марина Абрамович, певица Нани Брегвадзе и певец Джимми Магсеви.
«Тайну зеленого рюкзака» придумал режиссер Антон Гонопольский вместе со своими сыновьями во время карантина. Соавтором инсценировки стал еще один берлинский режиссер Юлиан Радльмайер. На виниле сказку выпустила фирма «Мелодия».