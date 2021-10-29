Akyn Machine выпустила аудиосказку «Тайна зеленого рюкзака» с песнями группы

29 октября на всех цифровых площадках и на виниле вышла аудиосказка с песнями группы Akyn Machine. В роли рассказчика «Тайны зеленого рюкзака» и исполнителя сразу нескольких ролей выступил художник и музыкант Пахом, рассказали «Афише Daily».

По сюжету сказки художник Сандро, его друг и поэт Гиорги Ренуари и представитель Европейской комиссии по правам человека Бастиан Демограч отправляются спасать певицу Сантебелу Асанти из лап Крылатых Кощеев, а заодно узнать тайну ее зеленого рюкзака.